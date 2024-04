Juve Champions | di quanto è il vantaggio dei bianconeri?

“Anche se non sarò più qui l’anno prossimo , il mio obiettivo è che la Juve torni in Champions League”. Queste le parole di Adrien Rabiot , centrocampista della Juventus , nel corso di un’intervista a ... (sportface)

Ancora guai per Allegri: UFFICIALE arriva l’operazione - Danno e beffa per la Juventus dopo il pari di ieri nel derby contro il Torino ... Un punto per parte che non sembra accontentare nessuno, al netto dell’obiettivo Champions per il quale i bianconeri ...calciomercato

Juventus, Rabiot: "Futuro Meglio se andiamo in Champions..." - Rabiot a Sky: «Il mio futuro Penso solo a tornare in Champions League». Le dichiarazioni del centrocampista Dopo Torino–Juve, Adrien Rabiot ha parlato così a Sky… Leggi ...informazione

Gazzetta - Juve, stagione da comparse - Su Gazzetta si parla di una stagione da comparse, Juve, anche ieri deludente. Locatelli impreciso e, al solito, troppo schiacciato dietro per ispirare. Proposta sterile delle fasce. Dopo ...tuttojuve