John Travolta ricorda il figlio Jett | “Non c’è giorno in cui non sei con me”

(Di domenica 14 aprile 2024) Venerdì 12 aprileha reso un commosso omaggio a suo, che avrebbe compiuto 32 anni. Attraverso il suo account Instagram, il famoso attore ha pubblicato un post perrlo. Il primo grandissimo dolore,lo ha vissuto nel lontano 2009 quando ilmorì a causa di una crisi epilettica mentre erano in vacanza Bahamas. Poi, l’attore, nel 2020 perse l’amata moglie Kelly Preston che non riuscì a sconfiggere il tumore al seno contro cui lottava. “Buon compleanno, mio ??y; “Non c’èin cui non sei con me!” ha scritto l’attore a corredo della foto foto che lo ritrae insieme alla moglie Kelly Preston e al loro.Leggi anche: Sanremo, la prova schiacciante contro ...

