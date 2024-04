Jesi Bocce | Cesare Carletti e Alessandro Zingaretti vincono a Chiaravalle

Per il club di via delle Nazioni la matematica certezza arrivata con due turni di anticipo. Incertezza per entrare nei play off o per evitare i play out sia in serie A che B VALLESINA, 14 marzo 2024 ... (vallesina.tv)

Molto apPassionante ed incerta la lotta per l’accesso ai play off. In serie B sempre in testa il 14 febbraio2 con Passion3 e Cigno3 in griglia play off VALLESINA, 22 febbraio 2024 – sempre meno ... (vallesina.tv)