Jannik Sinner sbotta dopo la rapina | Facile da vedere | scoppia il caso

(Di domenica 14 aprile 2024) Cantava Francesco De Gregori: «Hanno ammazzato Pablo, Pablo è vivo». Parafrasando il Principe: «Hanno battutoè vivo». Vivissimo, aggiungiamo noi, anche se un eccellente Stefanos Tsitsipas, il guerriero greco del tennis sinora mai assurto a campione, lo ha estromesso dalla finale del torneo 1000 in corso di svolgimento sulla terra rossa del Roquebrune Tennis Club. Niente paura,resta numero 2 del mondo e nel mirino ha una stagione sul rosso che lo vedrà planare prima a Madrid e poi agli Internazionali d'Italia, appuntamento al quale tiene moltissimo in vista dello Slam parigino del Roland Garros. Tuttavia Tsitsipas, numero 12 al mondo e due volte campione nel Principato, lo ha piegato in tre set (6-4, 3-6, 6-4) con pieno merito ma non è stato l'unico “colpevole” della seconda sconfitta subìta da ...

