Italian Hockey League Varese quanti rimpianti Il titolo va a Pergine

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024) Svanisce il sogno Scudetto per, che in gara-6 della finale di IhL i Mastini è arresa 4-3 in Valsugana contro. I trentini hanno chiuso la serie sul 4-2 diventando campioni di categoria per la prima volta nella loro storia. Diversiper i Mastini, costretti invece ad abdicare dopo ilvinto nel 2023, che hanno pagato soprattutto il poco cinismo e le numerose disattenzioni commesse nelle prime due sfide della finale. Alessandro Stella