Italia-Usa | ecco la relazione che fa crescere la Space economy

(Di domenica 14 aprile 2024) “Everyone like”. Nessun motto potrebbe essere più vero di questo quando si parla di spazio e, più in generale, di. Ma è significativo che a dirlo sia stato il consigliere per l’Ambiente, la scienza, la tecnologia e la salute dell’Ambasciata degli Stati Uniti in, Matthew Golden, nel corso del convegno “Lo Spazio è business: il futuro della” organizzato dalla Camera di commercio Usa nel nostro Paese. Del resto, non è un segreto che gli Stati Uniti siano all’avanguardia per tutto quello che riguarda l’ambiente extra atmosferico, e del resto è lì che è nata la, con l’ingresso dirompente dei privati come Elon Musk o Jeff Bezos. Ma accanto a questa indubbia leadership americana, il nostro Paese, in parte ...