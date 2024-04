Italia | forte scossa di terremoto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 14 aprile 2024) Questa mattina Napoli è statada due intense tremori sismici con epicentro nei Campi Flegrei, rilevati dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La popolazione ha percepito chiaramente il, con numerosi residenti che hanno riportato letti e stoviglie in movimento e finestre e muri che vibravano. La magnitudo e la profondità del sisma non sono ancora state stabilite. Anche nella notte, i Campi Flegrei hanno tremato sotto l’effetto di una serie di scosse di, registrate dall’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Lapiù significativa ha raggiunto una magnitudo di 1.5 con una profondità di 2,5 chilometri, avendo come epicentro il parco archeologico sommerso di Baia. Questo evento ...