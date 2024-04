Israele | Risposta significativa a Iran

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 14 aprile 2024) 2.02prepara una "" al lancio di droni sal territorioiano. A dirlo è un alto funzionario israeliano citato dalla tv Channel 12. Un bambino di 10 anni sarebbe in gravi condizioni dopo essere rimasto ferito nel Sud didurante l'attaccoiano. Lo riferiscono fonti mediche citato dal Times of Israel.Il bimbo è nato in una comunità beduina nei pressi di Arad.