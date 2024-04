Israele risponde all' Iran | la decisione del gabinetto di guerra | cosa succede ora

Il governo di Tel Aviv ha deciso di intraprendere un'azione di ritorsione contro l'Iran. La portata dell'operazione sarà decisa durante il gabinetto di guerra. Crescono i timori per un'escalation ... (ilgiornale)

Israele sott’attacco: “Netanyahu ha annullato la controffensiva immediata su richiesta di Biden” - Il presidente americano è riuscito a dissuadere Netanyahu. Poi gli fa i complimenti: "Congratulazioni per l'incredibile risultato militare" ...ilfaroonline

Relazioni Iran e Israele, come sono diventati da alleati a nemici - Israele e Iran non sono stati sempre accerrimi nemici. Dalla nascita dello stato ebraico a oggi, le relazioni tra i due paesi hanno passato diverse fasi, non sempre conflittuali. Dietro l’attuale osti ...tag24

Attacco Iran, l'esperto Litvak: "Israele ha paura di mostrarsi debole se non risponde" - Il professore dell'università di Tel Aviv: 'Difficile capire come poter reagire senza innescare escalation su larga scala' ...adnkronos