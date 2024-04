Israele | media | spari Idf su civili in viaggio verso Gaza Netanyahu rinvia operazione a Rafah

(Di domenica 14 aprile 2024) (Adnkronos) – Le Forze della difesa israeliana hanno sparato contro i palestinesi che stavano cercando di tornare nel nord della Striscia dicausando cinque morti. Lo riferiscono fonti mediche di, come riporta il quotidiano Haaretz. Migliaia di persone si sono messe incity dopo che era stato annunciato il via libera

Decine di migliaia di palestinesi sfollati, per lo più donne, bambini e anziani, hanno iniziato una lunga marcia a piedi per tornare alle loro case a Gaza City e nel nord della Striscia, sfida ndo le ... (quotidiano)

Sicurezza, ambasciate e sinagoghe: 250 luoghi sotto controllo - Dopo l’attacco dell’Iran a Israele sale l’allerta in Italia per gli obiettivi più sensibili sui 28mila registrati. Domenica il Comitato per l’ordine e la sicurezza ...corriere

Marco Minniti. "Se oltre all'Ucraina si allarga il conflitto in Medio Oriente si rischia la Sarajevo del Terzo millennio" - Il presidente della fondazione Med-Or esprime preoccupazione dopo l'attacco dell'Iran: "Siamo tornati a von Clausewitz, la guerra come prosecuzione della ...huffingtonpost

Lo "scudo", l'escalation, gli alleati. Israele a un bivio: cosa può succedere adesso - Israele ha saputo difendersi dalla vendetta degli ayatollah. Ora il problema è la "vendetta" contro l'Iran che deve essere non commisurata ma ben mirata per evitare escalation.ilgiornale