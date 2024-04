Israele | media | spari Idf su civili in viaggio verso Gaza Netanyahu rinvia operazione a Rafah

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 14 aprile 2024) (Adnkronos) – Le Forze della difesa israeliana hanno sparato contro i palestinesi che stavano cercando di tornare nel nord della Striscia dicausando cinque morti. Lo riferiscono fonti mediche di, come riporta il quotidiano Haaretz. Migliaia di persone si sono messe incity dopo che era stato annunciato il via libera L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si ...