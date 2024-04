Israele-Iran | Cina | escalation preoccupa | calma e moderazione

Roma, 14 aprile 2024 – È un “ attacco aereo senza precedenti” quello lanciato dall’ Iran “ contro le strutture militari in Israele”: si parla di 150 missili in due diversi lanci. Il bilancio è di un ... (quotidiano)

L’Iran ha attaccato Israele e sulla regione mediorientale cala la paura. Dopo giorni di allarmi da parte degli Stati Uniti che definivano «imminente" un’ azione militare da parte di Teheran in ... (gazzettadelsud)

Alla luce dell’escalation della crisi in Medio Oriente e dell’attacco dell’ Iran a Israele , sono stati fitti, nella notte, i contatti, fra la premier Giorgia Meloni e esponenti di Governo , in ... (gazzettadelsud)

Iran Israele, droni come missili da crociera: la nuova minaccia da Tel Aviv a Kiev - Ad esempio, fa notare il Jerusalem Post, nel febbraio 2018 l'Iran ha lanciato un drone contro Israele dalla base siriana T-4 vicino a Palmira. L'Iran ha anche usato i droni per attaccare l'impianto di ...ilmattino

L’Iran attacca Israele, Usa cercano di evitare escalation - Roma, 14 apr. (askanews) – Il temuto attacco Iraniano a Israele è arrivato: un attacco essenzialmente dimostrativo, che non ha causato vittime immediate ma rischia di innescare una spirale di rappresa ...askanews

Israele: Tehran avverte, "non esiteremo ad assumere ulteriori misure difensive" - L'Iran "non esiterà ad assumere ulteriori misure difensive per salvaguardare i suoi interessi legittimi contro qualsiasi aggressione ...agenzianova