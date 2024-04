Israele-Iran | al via il G7 presieduto da Meloni

Dopo l’ Attacco dell’ Iran in Israele , l’ Italia si muove: il ministro Matteo Piantedosi ha chiama to per domani il Comitato per la Sicurezza . Matteo Piantedosi chiama il tavolo del Comitato per la ... (ilcorrieredellacitta)

Mo: Sabella (Italia moderata), 'attacco Iran dimostra che è dietro Hamas' - Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Israele nell’attacco al consolato Iraniano del primo aprile ha voluto dire al regime teocratico di Teheran che dietro il genocidio del 7 ottobre c’è l’Iran. Questa scenogr ...lanuovasardegna

Iran Israele, dov'era Netanyahu prima dell'attacco Media: «In una villa di lusso con rifugio antimissilistico» - Lo riportano Time of Israel e il Jerusalem post. Simon Falic è un uomo d'affari ebreo americano, presidente di Duty Free Americas, e la sua villa si trova nel quartiere Talpiot di Gerusalemme, è una ...ilmessaggero