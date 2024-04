Israele chiede a Onu ' tutte le sanzioni possibili' contro l' Iran

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) "Il regimeiano non e' diverso dal Terzo Reich e l'ayatollah Ali Khamanei non e' diverso da Hitler". Lo ha detto l'ambasciatore israeliano all'Onu Gilad Erdan al Consiglio di Sicurezzando "lel'. "L'escalation senza precedenti di ieri sera mostra cosa succede quando gli avvertimenti non sono ascoltati - ha continuato - Il fatto che ierisi sia mostrato superiore non toglie la brutalita' dell'attacco".