Isola dei Famosi verso chiusura | il declino non è colpa di Vladimir Luxuria

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 14 aprile 2024) L'deinon è iniziata nel modo migliore quest'anno e sembra navigare in acque agitate con ascolti in ribasso e incertezze sul suo futuro. Da tempo si avverte un senso di stanchezza intorno al format, ma i recenti eventi hanno accentuato questa sensazione. Inizialmente, sembrava che Mediaset potesse anche fare a meno del reality show per l'attuale stagione tv, tuttavia, una serie di imprevisti, inclusa l'arresa di realizzare la versione invernale di Temptation Island Winter a causa della situazione in Medio Oriente, hanno portato alla decisione di riproporre L'. Nonostante gli sforzi dei Vertici di Cologno Monzese, i dati di ascolto non sembrano promettenti. Il cambio di conduzione, con l'uscita di Ilary Blasi e l'ingresso di, ha provato a dare una ventata di ...