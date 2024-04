Isola dei Famosi sondaggi 14 aprile | chi sarà il primo eliminato?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 14 aprile 2024) Lunedì 142024 è prevista la messa in onda della terza puntata dell'dei. Come annunciato da Vladimir Luxuria durante la messa in onda di giovedì scorso, in questa occasione si darà luogo alla prima eliminazione di questa edizione. Quest'anno, però, contrariamente al passato, non verranno date seconde chance ai naufraghi eliminati. Quando il pubblico decide di mandare via qualcuno, questa persona lascerà subito l'Honduras. Al televoto ci sono quattro persone, ovvero: Luce Caponegro, Sauel Peron, Khady Gueye e Peppe Di Napoli. Sul web sono presenti ivolti a capire in anteprima quale sia l'orientamento del pubblico da casa. Ecco che cosa è emerso.dei142024: ecco chi rischia Nella puntata ...