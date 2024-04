Isola 18 | ex naufraga boccia i due opinionisti e si propone al loro posto | le sue parole

Tonia Romano non sarà una naufraga dell’Isola dei Famosi 2024. Annunciata come concorrente Nip dell’edizione, ieri sera, nel corso della prima puntata del reality di Canale 5, l’ex soldato aveva ... (blogtivvu)

Isola dei Famosi 2024 , al timone Vladimir Luxuria . Ecco come era la conduttrice all’epoca in cui ha fatto la concorrente Il tempo sembra non passare mai per questa professionista del piccolo schermo ... (cityrumors)

Chi è Silvia Annichiarico: età carriera, marito e figli della nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2024 - Chi è Silvia Annichiarico de L'Isola dei Famosi 2024. Silvia Annichiarico entrerà in una delle prossime puntate del reality.tag24

Isola Dei Famosi 2024, sondaggio dei fan al 14/04: Khady favorita - Lunedì 15 aprile 2024 tornerà in onda su Canale 5 una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, il Survivor game condotto da Vladimir Luxuria in onda su Canale 5. Nonostante il programma sia iniziato da so ...it.blastingnews

"Isola dei Famosi", per Peppe e Matilde è il momento dello sconforto - All' "Isola dei Famosi" 2024 per alcuni naufraghi è arrivato il momento dei primi attimi di sconforto.tgcom24.mediaset