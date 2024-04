Isabella | 50 volte azzurra | Ogni volta un’emozione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024) "Se tornassi indietro, comincerei prima". I ricci biondi le incorniciano il viso e un sorriso che non si spegne mai racconta quanto è solare, in lei gentilezza e determinazione convivono perfettamente.Locatelli, 29 anni, cresciuta a Caponago, terza linea della Nazionale femminile di rugby, è una brianzola che di strada ne ha macinata parecchia. Oggi, a Parigi, scenderà in campo da titolare al Sei Nazioni che sta disputando in maglia. E al prossimo appuntamento con la Scozia festeggerà le 50 presenze con l’Italia. "Sempre che parta in formazione", aggiunge con un’umiltà che non può lasciare indifferenti. "indescrivibile. Quando parte l’inno di Mameli non riesco a trattenermi: le lacrime arrivano". Semplice e autentica, è così la star della palla ovale ...