Iran | “le donne che non indossano l’hijab saranno perseguite”

(Di domenica 14 aprile 2024) Il capo della polizia di Teheran, Abasali Mohammadian, ha annunciato l’implementazione di misure severe per affrontare leche non rispettanoobbligatorio nei luoghi pubblici. Questa operazione, denominata Nour (luce), è entrata in vigore nella giornata di ieri, e promette di dare un’ulteriore giro di vite alla libertà di espressione dellenel paese. L'articolo proviene da Il Difforme.

