Iran lancia pioggia di droni e missili su Israele | Guterres | “Non possiamo permetterci un’altra guerra” VIDEO

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di domenica 14 aprile 2024) L’attacco sferrato dall’nei confronti diha provocato danni non troppo gravi agli edifici del Paese. Sono poche decine le persone rimaste ferite, per lo più a causa del panico scatenato dalla fuga dalle grandi città in direzione dei rifugi. L’offensiva sarebbe durata circa cinque ore e si sarebbe conclusa con il 99% degli L'articolo proviene da Il Difforme.