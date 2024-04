Iran - Israele | le notizie sull’attacco in diretta | Telefonata Biden-Netanyahu | «Gli Usa non sosteranno un eventuale contrattacco di Israele contro l’Iran» Lanciati centinaia di droni e missili | «Intercettato il 99%»

M.O., Biden convoca riunione del G7 per discutere attacco Iran - Biden in un comunicato diffuso dalla Casa Bianca. “Rimarremo in contatto con i dirigenti di Israele, e anche se oggi non abbiamo visto alcun attacco contro le nostre forze o infrastrutture, ...quotidianodelsud

La Germania condanna il raid condotto da Teheran. Scholz: “Irresponsabile e ingiustificabile” - « L'attacco aereo sul territorio israeliano lanciato dall’Iran è irresponsabile e ingiustificabile », afferma il cancelliere tedesco Olaf Scholz ...gazzettadelsud

Notte di attacchi Iraniani contro Israele Centinaia di droni - Centinaia di droni lanciati dall’Iran contro vari territori d’Israele, da Tel Aviv a Gerusalemme a Betlemme e via discorrendo. Tutti intercettati secondo i difensori, con danni nel Golan secondo gli ...noinotizie