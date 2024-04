Iran - Israele | le notizie in diretta | L' Iran attacca Israele con centinaia di droni e missili | «Intercettato il 99%» Una bambina ferita gravemente

Sabato 7 ottobre 2023-sabato 13 aprile 2024: il conto alla rovescia è arrivato allo zero e in queste ore la repubblica islamica dell'Iran ha attaccato Israele. Il massacro a sangue freddo di oltre ... (today)

Israele-Iran, Fbi: nessuna minaccia credibile contro gli Usa - L'Fbi non ha osservato alcune minaccia specifica o credibile nei confronti degli Stati Uniti in seguito alle tensioni in Medio Oriente, esacerbate dall'attacco Iraniano di stanotte contro Israele. Lo ...ansa

L’Iran lancia decine di droni verso Israele, Netanyahu “Siamo pronti, risponderemo” - ROMA (ITALPRESS) – L’Iran ha lanciato decine di droni verso Israele. Lo scrive il Jerusalem Post, che cita fonti israeliane e dell’intelligence Usa. E la conferma è arrivata dal portavoce dell’IDF ...lagazzettadelmezzogiorno

Iran Israele, droni come missili da crociera: la nuova minaccia da Tel Aviv a Kiev - Ad esempio, fa notare il Jerusalem Post, nel febbraio 2018 l'Iran ha lanciato un drone contro Israele dalla base siriana T-4 vicino a Palmira. L'Iran ha anche usato i droni per attaccare l'impianto di ...ilmessaggero