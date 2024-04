Iran - Israele | le notizie in diretta | Gallant | «L' attacco iraniano è l' opportunità per formare alleanze strategiche» Terminata la riunione del G7 sul Medio Oriente

balli di gruppo sulla spiaggia di Tel Aviv , mentre in riva al mare giovani giocano a pallavolo e prendono il sole. Famiglie che passeggiano con i bambini piccoli e c'è anche chi fa jogging... (leggo)

(Adnkronos) – Balli di gruppo sulla spiaggia di Tel Aviv , mentre in riva al mare giovani giocano a pallavolo e prendono il sole. Famiglie che passeggiano con i bambini piccoli e c'è anche chi fa ... (periodicodaily)

Ora Israele ha il pretesto per attaccare l' Iran , proprio come ha fatto rastrellando Gaza, uccidendo o mutilando senza pietà. L'articolo Iran finita nella trappola delle provocazioni : cosa farà ... (lucascialo)

Israele: RISPONDEREMO NEL MODO E NEI TEMPI PIU' CONVENIENTI - Si è tenuta oggi a Tel Aviv la riunione la riunione del Gabinetto di guerra israeliano presieduta dal premier Benyamin Netanyahu. Al termine non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali anche se ...9colonne

Iran, Piantedosi convoca il Comitato per la Sicurezza - Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, convoca un tavolo al Viminale. Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini: "C'è massima attenzione" ...interris

L'ambasciatore israeliano in Italia Alon Bar, apprezziamo la condanna italiana dell'attacco - Lo ha detto all'ANSA l'ambasciatore israeliano in Italia Alon Bar, aggiungendo che "se si deve evitare una ulteriore escalation, come ha detto la primo ministro Meloni, deve esserci una forte azione e ...ansa