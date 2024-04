Iran | Israele ha subito duri colpi

I droni e missili lanciati da Iran hanno iniziato a sorvolare i cieli israeliani in piena notte. Molte le immagini di intercettazioni in cielo, esplosioni e sirene d'allarme in diverse città ... (fanpage)

Sabato 7 ottobre 2023-sabato 13 aprile 2024: il conto alla rovescia è arrivato allo zero e in queste ore la repubblica islamica dell'Iran ha attaccato Israele. Il massacro a sangue freddo di oltre ... (today)

Notte di guerra tra Iran e Israele - 2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Notte di guerra, con ondate di droni e missili lanciati da Teheran contro Israele. Droni e missili per un attacco massiccio condotto con la tecnica della sat ...quotidianodelsud

Iran Israele, attacco con i droni e l'uso delle milizie proxy: chi sono e cosa sappiamo - Scontro Iran Israele: lancio di droni e missili. È arrivato l'attacco che l'Iran aveva promesso contro Israele a cui attribuisce la responsabilità del raid aereo sul ...ilmessaggero

Iran Israele, attacco con i droni Karrar e Shaded: perché gli UAV sono diventati una minaccia per Tel Aviv e non solo - L'attacco contro Israele si è materializzato con centinaia di droni e 150 missili lanciati in due tranche. Sono armi conosciute e con cui l'Europa ha già familiarizzato per ...ilmessaggero