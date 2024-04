Iran-Israele | domani Comitato sicurezza

(Di domenica 14 aprile 2024) 11.00 Il ministro dell'Interno, Piantedosi,è in contatto con i prefetti delle città italiane, dopo l'attacco dell'alle 15 è convocato ilnazionale per l'ordine e laal Viminale,con vertici delle forze di polizia e dell'Intelligence. Ieri,fonti del Viminale hanno detto che l'attacco sferrato dall'non muta le condizioni diin Italia dove il livello di allerta è già al massimo dall' ottobre scorso. Massima attenzione sui circa 250 obiettivi sensibili presenti nel Paese.

(Adnkronos) – "Il Governo italiano ribadisce la condanna agli attacchi Iran iani contro Israele. La presidenza italiana del G7 ha organizzato per il primo pomeriggio di oggi una conferenza in ...

Le esplosioni dei droni Iraniani intercettati in Giordania - Amman, 14 apr. (askanews) - In queste immagini il cielo di Amman, in Giordania illuminato dalle esplosioni dei droni lanciati dall'Iran contro Israele intercettati. Secondo Tel Aviv l'esercito israeli ...

L'attacco dell'Iran contro Israele nella notte ha scatenato una serie di reazioni e preoccupazioni a livello internazionale. Secondo l'IDF, più di 300 attacchi sono stati lanciati, ma il 99% di essi è ...

L'Iran "invia un messaggio agli Stati Uniti che se parteciperanno alla possibile prossima mossa aggressiva dei sionisti (in risposta all'attacco missilistico Iraniano, ndr), la sicurezza delle sue bas ...