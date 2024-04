Iran fragile | non è una minaccia per Israele | l' esperto demolisce la rappresaglia

Reaction to Iran’s Drone, Missile Attack on Israel - The Iranian Revolutionary Guards Corps said it launched dozens of drones and missiles at Israel on Saturday, in an attack that could lead to a major escalation between the regional archenemies. Here i ...english.aawsat

ATTACCO Iran/ “Netanyahu ha raggiunto l’obiettivo: ricompattare Usa e Israele” - L'Iran ha attaccato Israele con un imponente sciame di droni e missili. Netanyahu ha raggiunto il suo obiettivo: riottenere la vicinanza degli Usa ...ilsussidiario

Guida alla comprensione della guerra fra Israele e Iran - Senza questa immunità, nessun paese potrebbe mantenere una rappresentanza all'estero. Era quindi ovvio per l'Iran considerare l'attacco israeliano come una vera e propria dichiarazione di guerra. Ciò ...peacelink