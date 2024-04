Iran | attacco a Israele | almeno 200 tra droni e missili L’Idf | “Intercettato il 99%” Teheran | “Ora caso chiuso | ma Usa restino fuori” Tel Aviv prepara risposta militare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) LA GUERRA SI ALLARGA – Il conflitto in Medio Oriente divampa e coinvolge la Repubblica islamica. Tre ondate di velivoli senza pilota dirette verso lo Stato ebraico, una quarta partita dallo Yemen. Operazioni di abbattimento della Raf e dell’Us Air Force. In volo in Iraq caccia americani e francesi. Esplosioni nei cieli e sirene in azione a Gerulasemme. Un bambino ferito da una scheggia. Folla festante aL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.