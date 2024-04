Iran attacca Israele | come funziona il sistema difensivo di Tel Aviv | il video dell’Iron Dome in azione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Nelle immagini, ildi difesa aerea israeliano chiamato Ironin funzione. L’Iron, che ha intercettato migliaia di razzi da quando è entrato in funzione per la prima volta nel 2011, fornisce auna copertura cruciale durante i periodi di conflitto. Si è fatto molto affidamento su di esso per proteggere i siti militari e civili dai frequenti bombardamenti di razzi lanciati da Gaza e dal Libano nella guerra in corso trae Hamas. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.