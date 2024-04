Iran attacca Israele | Carlo Conti impeccabile nel gestire la diretta de “I Migliori Anni” dopo l’edizione straordinaria – Video

(Di domenica 14 aprile 2024) Quella andata in onda ieri sera, sabato 13 aprile 2024, è sicuramente la puntata più difficile nella storia del programma TV Rai I, ideato e condotto da. L’amato conduttore ha dovuto affrontare una delle dirette più difficili nella storia della tv: l’interruzione del programma a causa dell’attacco dall’controgestisce “IDurante la seconda puntata de Iviene interrotto dagli autori per lanciare alle 22:45 ...

C’è un motivo, ovviamente, per cui l’Iran ha attacca to Israele . Tra i due Paesi del Medio Oriente c’è un odio che risale a diverso tempo. Infatti, le radici di questo astio sono davvero profonde. ... (latuafonte)

L'Iran attacca Israele con 185 droni e 36 missili da crociera , mentre il presidente degli Stati Uniti Biden convoca il G7 per una risposta unitaria. Notte terribile in Medio Oriente dopo la raffica ... (gazzettadelsud)

Attacco Iran, l'esperto al Tg La7: "la risposta di Netanyahu può essere sproporzionata, come a Gaza" - "Il pericolo che si inneschi una escalation che potrebbe portarci alla terza guerra mondiale è reale" ha detto Pejman Abdelmohammadi ...tg.la7

Attacco Iraniano in Israele, Toti: “Iron Dome ha difeso l’unica democrazia in Medio Oriente” - Il presidente ligure: "Lo stesso scudo di acciaio dovrebbe proteggere, a casa nostra, le idee incarnate dallo Stato di Israele" ...genova24

L'Iran ha attaccato con droni e missili «come la Russia». Analisti Usa preoccupati per l'asse che spaventa il mondo - dopo che l'Iran ha lanciato il suo primo attacco diretto dal proprio territorio contro Gerusalemme. «L'uso da parte dell'Iran di droni e missili mostra come l'Iran stia imparando dai russi a ...ilmessaggero