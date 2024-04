Iran | a picco la moneta nazionale dopo l’attacco a Israele

(Di domenica 14 aprile 2024) Roma, 14 apr. (askanews) – La valutaiana, il rial, è precipitata per un breve periodo al minimo storico rispetto al dollaro sul mercato non ufficiale,che Teheran ha lanciato un massiccio attacco missilistico e di droni controsabato notte, esacerbando le tensioni in Medio Oriente. Secondo i dati del sito di monitoraggio dei cambi Bonbast riportati da Cnbc, sul mercato aperto il tasso di cambio era di 705.000 rial/USD intorno alle 10:30 ora locale di domenica. Da allora la valutaiana ha recuperato alcune perdite. Nel 2018 il governo ha fissato un tasso di cambio ufficiale di 42.000 rial/USD. Il calo del rial è avvenuto poche oreche l’ha lanciato una massiccia offensiva di droni e missili controsabato notte, in risposta ...

