Inzaghi nella storia dell’Inter | 40 partite di fila in gol | record del club e terzo all-time

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024)per l’Inter di Simone. Con il gol di Marcus Thuram al Cagliari, nel posticipo della trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, per la prima voltadeli nerazzurri segnano per quarantadiin Serie A. L’ultima volta in cui è rimasta a secco è stata un anno fa in Inter-Monza 0-1. Simonediventa ilallenatore di una squadra che va a bersaglio per 40 incontri consecutividel massimo campionato. I primi due all-sono entrambi allenatori della Juventus: Massimiliano Allegri 44 (tra ottobre 2016 e dicembre 2017) ed Antonio Conte 43 dopo Antonio Conte (tra febbraio 2013 e marzo 2014). SportFace.