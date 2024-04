Inzaghi ha sciolto i dubbi | in Inter-Cagliari spazio a una novità

(Di domenica 14 aprile 2024)è pronto a dare la chance a chi si è visto poco nel corso della stagione. Perdefinita unanel pacchetto arretrato. QUALITÀ – A poche ore dalla delicata sfida di Serie A di stasera,, Simonehaognio su chi scenderà in campo a San Siro. Nonostante qualche stop a causa del Giudice Sportivo, il tecnico dell’ha recuperato Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni e Juan Guillermo Cuadrado. Il colombiano rientra nei convocati dopo l’infortunio di quattro mesi fa, 12 dicembre. Con l’attacco che andrà alla coppia formata da Alexis Sanchez e Marcus Thuram: saranno loro due i trascinatori contro i sardi. IL CAMBIO – In difesa invece, oltre alla certezza su ...

Inter-Cagliari, Inzaghi scioglie gli ultimi dubbi: scelte fatte in difesa e in attacco. E in mezzo… - Inter-Cagliari, la probabile formazione dei nerazzurri. E’ tempo di tornare in campo, dopo la bella vittoria ottenuta contro l’Udinese di lunedì. La squadra nerazzurra se la dovrà vedere contro il Cag ...interdipendenza

Bargiggia: "Felipe Anderson-Juve, è fatta. Soulé sarà ceduto, se non arriva Koopmeiners c'è Thuram" - L’ex giornalista di Mediaset Paolo Bargiggia è intervenuto in diretta su TvPlay “SACCHI HA SBAGLIATO SULL’INTER” – “Secondo me l’Inter non ...tuttojuve

Inter, Inzaghi ha scelto la difesa per Udinese. sciolto anche l’ultimo ballottaggio - Dopo la vittoria con l'Empoli, l'Inter sarà di nuovo in campo lunedì sera in casa dell'Udinese. Inzaghi, molto probabilmente, dovrà fare a meno di Bastoni e De Vrij non ancora pienamente recuperati.fcinter1908