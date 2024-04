Inter verso i sauditi? Zhang valuta l’offerta per la cessione a un membro della famiglia reale

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 14 aprile 2024) Principicercasi. L’attende il Cagliari per fare un passo in piùlo scudetto, ormai saldamente nelle proprie mani, ma nelle ultime ore l’attenzione si è spostata dal campo alle dinamiche finanziarie che coinvolgono la società. Il movimento ai piani alti del club sarebbe stato scatenato da un’offerta che sarebbe arrivata da investitori legati alla corte del principe ereditario Mohammed bin Salman, regnante dell’Arabia Saudita. Mentre la seconda stella sembra essere in cassaforte, la proprietà nerazzurra cerca acquirenti che possano rilevare la società, ma la necessità è innanzitutto rifinanziare entro 36 giorni il debito da circa 320 milioni con il fondo californiano Oaktree. Il debito in scadenza Il 20 maggio, infatti, scade il prestito con la società statunitense di investimento e la holding di controllo ...