Inter | tre passi per lo scudetto

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 14 aprile 2024) Il conto alla rovescia è iniziato. Mancano tre punti all'per cucirsi sul petto la seconda stella e l'appuntamento con la storia è fissato per lunedì 22 aprile ore 20,45. Il giorno e l'ora del derby contro il Milan. Lo si sapeva da almeno un paio di settimane e non ci sono novità, anche se il pareggio dei rossoneri in casa del Sassuolo aveva regalato la chance di poter arrivare al derby con due risultati su tre a disposizione. La doppia rimonta del Cagliari ha cancellato tutto. Con 14 punti di vantaggio in classifica l'dovrà conquistare la stracittadina per poter gioire subito, altrimenti dovrà pazientare ancora. L'epilogo non deve sorprendere perché in fondo entrambe le squadre hanno confermato pregi e difetti di questa stagione asimmetrica per le due milanesi. L'ha solidità, qualità ed entusiasmo, sa gestire partite ...