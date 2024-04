Inter Mkhitaryan | «Potevamo fare meglio | al derby sarà battaglia»

(Di domenica 14 aprile 2024) Le parole di Henrikh, centrocampista dell’, dopo il pareggio ottenuto dai nerazzurri contro il Cagliari Henrikhha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dell’contro il Cagliari. Di seguito le sue parole. PARTITA – «e chiuderla prima, dovevamo trovare spazi ce non ce’erano. Il Cagliari stava facendo bene. Abbiamo

Inter-Cagliari è il posticipo domenicale della 32esima giornata di Serie A con calcio d`inizio alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San... (calciomercato)

Inter-Cagliari 2-2, Viola frena la capolista. Ora la conquista dello scudetto passa per la vittoria nel derby - MILANO – Simone Inzaghi dovrà giocarsi il suo primo scudetto, il ventesimo per l’Inter, vincendo un derby. È come chiedere a chef Gordon Ramsay di cucinare il filetto alla Wellington. La partita ...repubblica

Super Cagliari a San Siro: fermata l’Inter 2-2 - La squadra di Ranieri rimonta due volte a Milano e ora costringerà l’Inter a vincere il derby per la matematica seconda stella ...ilgiorno

Le pagelle di Inter-Cagliari: la difesa traballa, Ranieri azzecca i cambi - L'Inter dipende dalla sua regia e della sua verticalità. Tredicesima rete stagionale per un giocatore ormai divenuto basilare per l'economia di gioco dei nerazzurri. Henrix Mkhitaryan 6: Come sempre ...ilgiornale