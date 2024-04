Inter Inzaghi | «Vogliamo vincere al derby | ma non è una fissazione»

Conferenza appena conclusa per Inzaghi , dopo Inter - Cagliari della trentaduesima giornata di Serie A: ecco tutte le risposte date ai giornalisti presenti in sala stampa. CONFERENZA Inzaghi – Questa ... (inter-news)

L`allenatore dell` Inter , Simone Inzaghi , ha parlato a Dazn nel post-partita della sfida contro il Cagliari pareggiata per 2-2 e che ha tolto... (calciomercato)

L’Inter pareggia per 2-2 contro il Cagliari e perde la chance di arrivare al derby con due risultati su tre per vincere lo Scudetto. statistiche non proprio a senso unico, ottima prova degli uomini ... (inter-news)