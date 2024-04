Inter | in programma una tournée in Cina la prossima estate

(Di domenica 14 aprile 2024) Mentre la stagione in corso sta per concludersi con la conquista dello Scudetto, l’inizia già a progettare gli impegni delladurante la fase di preparazione. Dopo le prime settimane di ritiro, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro avrebbe inunaincon partenza il 25 luglio per Chengdu. Recentemente una parte della dirigenza si è recata in Asia proprio per limare i dettagli in vista della trasferta. SportFace.

Domenica 14 aprile alle ore 20.45 la Prima Squadra dell’ Inter sarà impegnata in casa contro il Cagliari, match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Questo invece il quadro ... (inter-news)

Il programma e i telecronisti su Dazn di Inter-Cagliari , match valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Mancano due vittorie per lo scudetto e soprattutto battere i sardi vorrebbe ... (sportface)

È il giorno di Inter-Cagliari: tutti gli aggiornamenti - Si torna in campo, si torna a San Siro: dopo la vittoria in casa dell'Udinese l'Inter ritrova il suo pubblico nella sfida contro il Cagliari, in programma stasera alle 20:45. Sarà una delle ultime par ...onefootball

FCIN1908 – Inter-Cagliari, la scelta di Inzaghi su Mkhitaryan. E in difesa… - Arrivano conferme sulle probabili scelte di Simone Inzaghi per Inter-Cagliari, match in programma questa sera a San Siro. I nerazzurri puntano ad un'altra vittoria per avvicinarsi all'obiettivo della ...fcinter1908

Inter, Lautaro: la priorità è il rinnovo. La situazione - Visualizzazioni: 196 Ora all’Inter si pensa al rinnovo di uno dei talenti più splendenti del club nerazzurro: Lautaro Martinez. Ecco che cosa si prospetta per l’argentino. L’attacco dell’Inter può van ...calciostyle