Inter e Inzaghi a caccia di nuovi record | battere il Cagliari per un derby da scudetto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 aprile 2024) Due vittorie per la seconda stella. La missione dell’è quella di chiudere la pratica nel giro di nove giorni, tra ilin lotta per la salvezza e poi, eventualmente ilcol Milan per rendere indimenticabile il ventesimodella storia nerazzurra. Simoneha ben chiaro che l’obiettivo è sempre più vicino e per questo non c’è tempo per distrarsi o fare calcoli: anzi, si possono conquistaresu. La sfida coi sardi è chiaramente da prendere con le pinze, per diversi motivi: Ranieri torna da ex e cerca punti salvezza, anche perché i rossoblù sono in un ottimo momento di forma a fronte di tre vittorie, altrettanti pareggi e una sola sconfitta nelle ultime sette. Ma i precedenti sono tutti a favore dei padroni di casa: ...