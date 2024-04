Inter Cagliari | sintesi | tabellino | risultato e cronaca live

Serie A Liveblog: Napoli-Frosinone, Sassuolo-Milan, Udinese-Roma, Inter-Cagliari - Join us for all the build-up and action as it happens from today’s four Serie A games, Napoli-Frosinone, Sassuolo–Milan, Udinese–Roma and Inter–Cagliari. We begin at 11.30 UK time (10.30 GMT) at the S ...onefootball

Matteoli su Inter-Cagliari: “In teoria non dovrebbe esserci partita ma…” - Quel che è certo è che il Cagliari stasera non potrà permettersi di essere passivo: se affronti un avversario come l’Inter in modo rinunciatario e remissivo diventa durissima. Serviranno coraggio e ...fcinter1908

Inter-Cagliari in tv e streaming: dove vedere la partita - Da Appiano Gentile arrivano conferme sulla formazione dell'Inter che questa sera sfiderà il Cagliari a San Siro alle 20.45. In attacco toccherà a… Leggi ...informazione