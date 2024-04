Inter-Cagliari | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

(Di domenica 14 aprile 2024)è una partita valida per la trentaduesima giornata diA e si gioca domenica alle 20:45:, diretta tv,. La rete siglata da Frattesi in pieno recupero ad Udine lunedì scorso ha di fatto avvicinato ulteriormente l’allo scudetto – ed alla attesissima seconda stella – che potrebbe arrivare tra una settimana nel derby con il Milan se i nerazzurri dovessero raccogliere altri 6 punti controe rossoneri. Per gli uomini di Simone Inzaghi sarebbe una soddisfazione impareggiabile vincerlo davanti ai cugini, motivo per cui faranno di tutto per tenere il piede premuto sull’acceleratore anche nella sfida, sulla carta abbordabile, con i sardi. Mkhitaryan – IlVeggente.it ...

