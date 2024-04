Inter-Cagliari | oggi per capire se il derby sarà decisivo

(Di domenica 14 aprile 2024)chiude la domenica di Serie A alle 20.45. Una partita che indirizzerà, inevitabilmente, quanto potrà poi avvenire nelcontro il Milan del 22 aprile. PENULTIMA TAPPA? –faràse e come ildel 22 aprile contro il Milan potrà essere. Un doppio fronte quello di: prima la partita dei rossoneri col Sassuolo alle 15, poi il posticipo serale delle 20.45. Mancano otto punti al traguardo, che potrebbero scendere in caso di mancato successo della seconda in classifica nel pomeriggio. Gli scenari sono molteplici, con una prima certezza: se il Milannon vince – in ogni caso – la stracittadina diventerebbe la prima occasione per chiudere il conto. Ma si va da tante ...

Due vittorie per la seconda stella. La missione dell’ Inter è quella di chiudere la pratica nel giro di nove giorni, tra il Cagliari in lotta per la salvezza e poi, eventualmente il derby col Milan ... (sportface)

Inter-Cagliari è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni , pronostici , diretta tv, streaming . La rete siglata da Frattesi in ... (ilveggente)

Inter – Cagliari: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - La partita Inter-Cagliari di domenica 14 aprile 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentaduesima giornata di Serie ...calciomagazine

Formazioni Inter Cagliari/ Quote: Lautaro e Nandez sono squalificati (Serie A, 14 aprile 2024) - Probabili formazioni Inter Cagliari: le scelte di Inzaghi e Ranieri per la partita di San Siro, in campo domenica 14 aprile per la 32^ giornata di Serie A.ilsussidiario

Thuram: ‘Vieni all’Inter’. Ma lui va alla Juventus - Khephren Thuram, che tanto piace all'Inter, potrebbe finire per approdare alla Juve in estate. Nerazzurri già coperti in mediana ...interlive