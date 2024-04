Inter Cagliari LIVE 1-0 | Thuram sblocca il risultato

(Di domenica 14 aprile 2024) A San Siro, il match per la 32° giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino,e cronacaA San Siro,si affrontano nel match valido per la 32esima giornata della Serie A 2023/24. SEGUI QUI LA DIRETTA DELLA PARTITA(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu,

l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A: Moviola Inter Cagliari l’episodio chiave della Moviola del match tra Inter Cagliari valido per la ... (calcionews24)

A San Siro, il match per la 32° giornata di Serie A 2023/2024 tra Inter e Cagliari : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE A San Siro, Inter e Cagliari si affrontano nel match valido per la ... (calcionews24)

Serie A: in campo Inter-Cagliari 1-0 DIRETTA - Inter-Cagliari 1-0 al 12'! Rete di Thuram. Darmian lungo linea per Sanchez che centra dal fondo, facile tocco sottomisura di Thuram. Ranieri schiera la difesa a tre e in attacco opta per Jankto e ...ansa

LIVE - Inter-Cagliari 0-0, 10': Scuffet si esalta sul tiro di Barella, conclusione fuori di poco di Dimarco - 7' - Apertura panoramica di Acerbi per Sanchez, il cileno dopo un ottimo stop prova il cross lungo per Dimarco che calcia al volo mandando fuori. 5' - Barella! Su azione da calcio d'angolo, il ...fcinternews

Moviola Inter Cagliari, l’episodio chiave del match - L’episodio chiave della moviola del match tra Inter Cagliari valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Fourneau.calcionews24