Inter-Cagliari | Inzaghi scioglie dubbio attacco | scelto il tandem – Sky

(Di domenica 14 aprile 2024) L’questa sera sfiderà ilalle 20:45. Senza Lautaro Martinez, squalficato,haild’da schierare contro i sardi: le ultime da Sky Sport SCELTA – L’è attesa questa sera dalla sfida contro il. Un match che può avvicinare sempre di più i nerazzurri allo scudetto. Uno dei dubbi della vigilia riguardava l’, senza Lautaro Martinez, doveva scegliere il partner d’di Thuram. Secondo Sky Sport il tecnico ha sciolto le riserve: accanto al francese ci sarà Sanchez, che ha vinto il ballottaggio con Arnautovic. Il cileno, in coppia con Thuram, proverà a non far rimpiangere il capitano argentino, capocannoniere della squadra e della ...