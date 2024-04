Inter-Cagliari | Inzaghi in versione ‘una partita alla volta‘ Gli indizi

(Di domenica 14 aprile 2024) Pernon si pensa ai prossimi impegni, in particolare al derby contro il Milan del 22 aprile. Simoneagisce in, glisue probabili scelte. UN PASSO – Simonemantiene la razionalità, non si sbilancia e pensa ancora unavolta. La suacauta e non esaltata dallo Scudetto vicino porta a scelte che non aiutano sicuramente le seconde linee. Tolti gli squalificati Benjamin Pavard e Lautaro Martinez ingiocheranno tutti i titolari disponibili. Davide Frattesi rimarrà perciò ancora in panchina, così come Denzel ...

Sarà Inter-Cagliari a chiudere la domenica di Serie A. Le due formazioni si affronteranno alle ore 20:45 in quel del Meazza, nell’incontro valido per la 32ª giornata di campionato. La squadra di ... (metropolitanmagazine)

Arrivano conferme sulla formazione di Simone Inzaghi per Inter-Cagliari , partita valida per la 32ª giornata del campionato di Serie A. conferme – Queste le parole di Matteo Barzaghi, giornalista di ... (inter-news)

Inter-Cagliari, Sky o DAZN Ecco dove vedere il match in diretta e streaming - Inter-Cagliari si disputerà domenica 14 aprile alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso ...fcinter1908

Cagliari, chance per Oristanio contro l’Inter Le ultime - Cagliari, chance per Oristanio contro l’Inter Le ultime in vista della sfida di questa sera a San Siro contro i nerazzurri Poche ore ancora al calcio d’inizio della sfida di campionato tra Inter e ...cagliarinews24

Milan contro Sassuolo, ma la mente è all'Europa League. Inter, lavori in corso per la seconda stella - A Reggio Emilia, ampio turnover per i rossoneri. Obiettivo: preservare i titoli per il match di coppa a Roma. Nerazzurri pronti a racimolare punti contro il Cagliari per coltivare il sogno di ottenere ...rainews