Inter-Cagliari in campo | Diretta

(Di domenica 14 aprile 2024) Tutto pronto a “San Siro” per il posticipo fra nerazzurri e sardi. I padroni di casa, in caso di vittoria, si potrebbero avvicinare, complice il pari del Milan contro il Sassuolo, a gonfie vele verso la seconda stella con primo match point proprio nel derby. Ranieri, invece, insegue la salvezza e un risultato suldella capolista potrebbe aiutare la rincorsa

André Onana ritorna a San Siro in vista di Inter-Cagliari. L’ex portiere nerazzurro, oggi al Manchester United, nel box per assistere alla partita e salutare i compagni. Anche Handanovic lì ... (inter-news)

I Diffidati di Inter-Cagliari : ecco chi sono i nerazzurri a rischio squalifica in vista del Milan . In ottica derby c’è un giocatore a disposizione di Inzaghi che, se giocherà e se verrà ammonito, ... (sportface)

Moviola Inter Cagliari, l’episodio chiave del match - L’episodio chiave della moviola del match tra Inter Cagliari valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Fourneau.calcionews24

LIVE - Inter-Cagliari 0-0: primo pallone del match per i nerazzurri, è iniziata la sfida di San Siro - Inter-Cagliari 0-0 LIVE MATCH 20.47 - Primo pallone del match per l'Inter: PARTITI! 20.46 - Minuto di raccoglimento in campo per ricordare le vittime della tragedia di ...fcinternews

Cagliari, Gaetano: "Mi hanno accolto molto bene, si vedeva che il gruppo era unito" - Gianluca Gaetano, centrocampista del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla sfida contro l'Inter.tuttonapoli