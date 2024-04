Inter-Cagliari | il gol di Viola ‘viziato’ dal tocco di braccio di Lapadula

(Di domenica 14 aprile 2024) Il posticipo della 32ª giornata del campionato di Serie A trasi è concluso sul risultato di 2-2. Vantaggio dei padroni di casa con un gol realizzato da Thuram. Nella ripresa Shomurodov trova il pareggio. L’continua ad attaccare e al 74? è Calhanoglu su calcio di rigore a riportare in vantaggio i nerazzurri. All’83’ un episodio chiave: Nicolastrova il pareggio, ma il gol è nettamente viziato da undidi. Il Var non cambia la decisione di campo. Serie A, adesso il derby di fuoco: la combinazione per festeggiare lo scudetto contro il Milan L'articolo CalcioWeb.

Le pagelle di Inter-Cagliari: la difesa traballa, Ranieri azzecca i cambi - Alessandro Bastoni 5,5: Anche lui è cresciuto in maniera esponenziale nell'arco della stagione ma in generale da quando è arrivato all'Inter. Questa sera, però, non è preciso su entrambi i gol segnati ...ilgiornale

Cagliari da urlo, Inter domata: grande prova della squadra di Ranieri - Un Cagliari compatto, concentrato, mai domo riesce a strappare un punto sul campo dei campioni d’Italia virtuali dell’ Inter. Una gara giocata alla perfezione dagli uomini di Ranieri, sempre attenti a ...calciocasteddu

Inter fermato dal Cagliari: due volte avanti, due volte ripreso. Ma se batte il Milan è scudetto - Inter-Cagliari 2-2 RETI: 12'pt Thuram, 19'st Shomurodov, 29'st Calhanoglu (rig), 37'st Viola. Inter (3-5-2): Sommer 5.5; Bisseck 5.5, Acerbi 5.5, Bastoni 6 ...gazzettadelsud