Inter-Cagliari | i nerazzurri pareggiano | la reazione di Tramontana VIDEO

(Di domenica 14 aprile 2024) La partita trafinisce in parità per 2-2. Isi portano in vantaggio al 12? con Thuram e le due squadre vanno a riposo sull’1-0. Nella seconda metà, Shomurodov colleziona la rete della parità al 64?, con Calhanoglu che riporta avanti i padroni di casa dal dischetto al minuto 74. Infine, Viola porta sul 2-2 il risultato. Filippo, commentatore di Diretta Stadio in onda su 7 Gold, reagisce al pareggio dei, che mettono così un punto fermo alla serie di vittorie consecutive. SportFace.