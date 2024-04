Inter-Cagliari 2-2 | statistiche | Ranieri | la mossa per fregare Inzaghi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 aprile 2024) L’pareggia per 2-2 contro ile perde la chance di arrivare al derby con due risultati su tre per vincere lo Scudetto.non proprio a senso unico, ottima prova degli uomini di Claudiofinisce 2-2 ed è la prova delle ottime risposte date dalla squadra di Claudio, che non sfigura affatto a San Siro guadagnando un punto fondamentale in chiave salvezza. Per i nerazzurri il derby rimane la partita per lo Scudetto, ma servirà obbligatoriamente una vittoria per l’aritmetica. Marcus Thuram ha aperto le marcature al minuto 12 su assist perfetto di Alexis Sanchez. Nella ripresa al 65? Luvumbo Zito ha servito Eldor Shomurodov per il pari. Il rigore di Hakan Calhanoglu non è bastato infine per ...