Inter-Cagliari 2-2 | scudetto nerazzurro con vittoria nel derby

All'Inter è venuto il “ braccino ”. Bravo il Cagliari , a cui è giusto non togliere meriti dopo una prestazione come quella sfoderata a San Siro, difensivamente solida e di grande sostanza in attacco. ... (sport.quotidiano)

L’Inter ha pareggia to per 2-1 contro il Cagliari nel match valido per la 32ma giornata della Serie A. I neroazzurri sono passati in vantaggio al 12? con Thuram su invito di Sanchez, Shomorudov ha ... (oasport)

L’Inter pareggia per 2-2 contro il Cagliari e perde la chance di arrivare al derby con due risultati su tre per vincere lo Scudetto. statistiche non proprio a senso unico, ottima prova degli uomini ... (inter-news)

Ecco perché il gol di Viola contro l'Inter era da annullare - Il gol del 2-2 del Cagliari contro l'Inter sarebbe stato da annullare. L'assist di Lapadula per Viola è di gomito. E quello dell'attaccante sembra un fallo di mano punibile, e non un tocco. Ecco ...gianlucadimarzio

Un grande Cagliari pareggia 2-2 in casa dell’Inter - Milano Un grande Cagliari pareggia in casa dei quasi campioni d’Italia dell’Inter. Un 2-2 ottenuto con il gioco, recuperando due volte lo svantaggio con Shomurodov e Viola. Un punto pesantissimo in ...lanuovasardegna

Cagliari, Ranieri: "Metto fieno in cascina, un punto d'oro per quanto pesa" - Il Cagliari dopo la vittoria con l' Atalanta riesce a ottenere un punto anche a San Siro contro l'Inter. 2-2 grazie alle reti di Shomurodov e, di nuovo, Viola, altro punto importantissimo per i ...gianlucadimarzio