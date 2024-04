Inter-Cagliari 2-2 | Ranieri | “Punto che vale oro | ma c’è ancora da pedalare forte”

(Di domenica 14 aprile 2024) Claudioguarda già alla prossima. “C’èda, adesso arriva un’altra big. Siamo riusciti a fare una grande partita, riprendendo due volte il risultato. Questoè oro per quanto pesa, c’era il rischio di fare zero punti con Atalanta e. Ai ragazzi ho detto di lottare e creare occasioni poi gli episodi fanno classifica e morale. La squadra ha giocato con raziocinio, tenendo palla e spingendo quando era il momento di fare qualcosa in più” ha detto il tecnico delai microfoni di DAZN dopo il pareggio ottenuto in rimonta contro l’nella partita di Serie A 2023/2024. “Mi dispiace per Jankto, perché stava giocando bene ma avevo bisogno di un altro centrocampista perché Sulemana e Makoumbou lavoravano troppo ...

